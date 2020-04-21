Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко

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пасха

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности, были скопления людей без средств индивидуальной защиты.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - отметил он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. "Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+4 cloud2009 26ea8082
а штрафы 17 000...?
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно.... Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 599
обоссали их московские попы с их карантином.......
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21.04.2020 16:15
+4 belge
Понятно? Это реформированная украинская милиция. Полиция. Или, вообще, даже копы, как любят их называть любители понтов. Вместо того, чтобы пригрозить попам многотысячными штрафами, поставить мусоров вокруг церквей (с некоторых пор это, оказывается, храмы) и тем самым пресечь эти походеньки, эти бараны теперь по всей области исполняют.
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21.04.2020 16:16
+3 Костянтин Болтівець
Це визнання власного безсилля , змішане із страхом перед москвою.
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21.04.2020 16:18
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