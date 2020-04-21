Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Зеленским и Аваковым, - Ермак об отказе городских властей закрыть рынки в Харькове и Одессе

4497

Вопрос о продолжении работы продовольственных рынков в Харькове и Одессе будет более серьезно обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник на селекторном совещании руководителя ОП с главами облггосадминистраций, которое он провел по поручению Зеленского, коснулись вопроса выполнения решения Кабинета министров и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Главы ОГА этих областей отчитались, что по состоянию на утро 21 апреля все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - указал Ермак.