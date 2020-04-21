Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Зеленским и Аваковым, - Ермак об отказе городских властей закрыть рынки в Харькове и Одессе

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Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Зеленским и Аваковым, - Ермак об отказе городских властей закрыть рынки в Харькове и Одессе

Вопрос о продолжении работы продовольственных рынков в Харькове и Одессе будет более серьезно обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник на селекторном совещании руководителя ОП с главами облггосадминистраций, которое он провел по поручению Зеленского, коснулись вопроса выполнения решения Кабинета министров и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Главы ОГА этих областей отчитались, что по состоянию на утро 21 апреля все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

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"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - указал Ермак.

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Топ комментарии
+14 Алексей Вовченко f033f386
Кем себя вообразило это чучело ? Он по должности руководитель аппарата президента , то есть должен заниматься бумагами которые ложатся ему на подпись и обеспечивать его работу и жизнедеятельность , а оно у нас и министр иностранных дел и теперь уже и министр здравоохранения , короче лезет везде где только можно , такими темпами Осел Оманский скоро и видосики выпускать не будет , там Ермак в ютубе звездой банковой будет.
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21.04.2020 16:32
+12 Генрих Реалист
Маркетам можно, ломбардам, Эпицентрам, кредитным спилкам....Договорняк с владельцами, мародёрство по ценам и увеличение продаж. Сайты по работе набирают только грузчиков, охранников, продавцов и курьеров. негодяи.
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21.04.2020 16:27
+12 баламут
Да и причем здесь рынки, если в супермакетах толпится народ? А на рынках людей поменьше и на открытом воздухе.
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21.04.2020 16:31
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