Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт

1559 15
антисептик

Госпредприятие Укрспирт с начала апреля поставило 2,6 млн л дезинфицирующего средства украинским производителям.

Как передает Цензор.НЕТ, од этом говорится в Фейсбуке госпредприятия.

"Отгрузка сырья для антисептиков продолжается семь дней в неделю, конечно, в праздник Пасхи сделали перерыв на два дня. Украинские производители закупили у государственного предприятия Укрспирт уже 2,6 млн л дезинфицирующего средства. Поэтому острый дефицит преодолен", — говорится в сообщении.

В предприятии напомнили, что в цену сырья для антисептиков не закладывается акциз. Кроме того, действующие цены на сырье для антисептика постоянны и не могут быть повышены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков

Коронавирус и карантин
карантин Укрспирт COVID-19 коронавирус антисептик
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3 Гыг с Вами
ну да...остался просто дефицит Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт - Цензор.НЕТ 9758
показать весь комментарий
21.04.2020 16:34
+2 Алексей Вовченко f033f386
Учитывая количество спиртзаводов в Украине , то мы этими антисептиками можем как минимум пол планеты снабжать , но у нас у власти дебилы и ослы , по тому вместо зарабатывания бабок сей час заводы завалят украинский рынок и снова остановятся.
показать весь комментарий
21.04.2020 16:37
+1 keyfo
пойду в аптеку проверю
показать весь комментарий
21.04.2020 16:30
Смотреть комментарии