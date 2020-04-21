Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - отметил Лукашенко.

По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - подчеркнул Лукашенко.

Весенние школьные каникулы в школах Беларуси, которые начались 30 марта, дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу министерство образования приняло решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля.

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Топ комментарии
+16 Бессоница
Мракобесец.
Его ж родители разорвут за заболевших детей.
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21.04.2020 16:31
+11 Шрек Баблокат
бедные белорусы!.. кроме короновируса, они вынуждены терпеть ещё и выжившего из ума Картофельного диктатора..
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21.04.2020 16:34
+8 Гундяй Крестовоздвиженский
Як добре, що бацька знається на вірусних епідеміях: епідеміологи не потрібні!
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21.04.2020 16:34
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