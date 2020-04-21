В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19

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хмельнитчина,монастырь

В монастыре есть пять больных лиц: три монахини, священник и послушник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет.

"В монастыре в Головчинцах есть пять больных лиц: три монахини, священник и послушник. На стационарном лечении находятся 2 монашки, в Хмельницкой инфекционной больнице, 3 человека - на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания", - отметил он.

Всего в области, по его словам, лабораторно подтверждено 55 случаев COVID-19, четыре человека скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали два случая коронавирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У священника УПЦ МП на Хмельнитчине обнаружен COVID-19, он на самоизоляции

Коронавирус и карантин
карантин УПЦ МП Хмельнитчина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Denisn
Где они лазят, чьи мощи они там целуют?
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21.04.2020 16:49
+4 Серый Вовк
Ого ,три монахини ,священник и послушник ... В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 4961какие-то мысли есть по этому поводу ? В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали 5 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 2863
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21.04.2020 16:50
+1 Юрий Вингорский
все, кого оштрафовали или ограничили в передвижении могут спокойно идти в прокуратуру. нельзя, одних мордой в асфальт, а другим айяя. и самого зе за созыв ВР дрюкнуть не мешалобы
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21.04.2020 17:00
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