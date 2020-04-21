25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Из-за карантин команда полярников не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Со второй попытки 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию "Академик Вернадский".
Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.
После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию 25-й экспедиции и начнет путешествие домой.
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...