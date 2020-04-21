25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

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После 6 дней пути кораблем участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) преодолели последний отрезок пути в Антарктиду и добрались до станции "Академик Вернадский".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции Академик Вернадский 01

Из-за карантин команда полярников не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Со второй попытки 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию ​​"Академик Вернадский".

25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции Академик Вернадский 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования. ФОТО

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней является разгрузка корабля. В Чили на него погрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего.

25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции Академик Вернадский 03

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

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Топ комментарии
+5 Підлога Маккартні
Классно им там, пересидят пандемию. даже надежней чем пуйлу в бункере или родне зеленского в Швеции 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4041
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21.04.2020 16:52
+2 cloud2009 26ea8082
кто то знает какая польза стране от наших антарктиков...?
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
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21.04.2020 16:58
+1 Олександр Філіпов
Леса не могут потушить неделями. А на сомнительные для Украины траты решились. Интересуюсь - поляки, финны, литовцы и прочие соседи тоже так деньги вкладывают?
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21.04.2020 16:58
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