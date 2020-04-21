Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач

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Общество выполнило свою часть сделки с президентом Зеленским, проголосовав за него и его политическую силу. Взамен Зеленский обещал "сделать" представителей старой власти и олигархов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, предлагая разобраться кого же "сделал" за год на посту президента Владимир Зеленский.

"- Ближайшие друзья Зеленского сразу получили высокие должности.

- Кумы, сваты, братья ближайших друзей Зеленского получили депутатские мандаты.

- Почти сразу был достигнут консенсус с олигархами, у которых власть покупает медиаподдержку за государственные ресурсы.

- Отношения с крупным бизнесом не стали прозрачными, а влияние олигархов на принятие решений в государстве не стало меньше.

- Принцип "друзьям все, врагам закон" сбережен.

- Технократы которые на свой страх и риск переходят в государственный сектор сразу попадают под публичное давление крупных финансово-промышленных групп, не получая публичной защиты от президента, возвращаются в частный сектор.

- Тайный отдых в Омане во время войны и возвращение из отдыха частным самолетом за счет другого государства (стоимость более 50 000 долларов).

- Сотрудничество с Медведчуком по важным голосованиям и полное игнорирование вопросов финансирования и деятельности пророссийских сил на территории Украины.

- Ни одного громкого расследования, задержания, судебного процесса по топ-коррупционерам", - перечислил Ткач "достижения" президента Зеленского.

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Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины. Его соперником во втором туре был пятый президент Украины Петр Порошенко.



