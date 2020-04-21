Количество официальных безработных за минувшую неделю выросло на 30 тыс. человек, - Госслужба занятости

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безработица,увольнение,работа,занятость

Количество зарегистрированных в Украине безработных за минувшую неделю, с 13 по 17 апреля, выросло на 29,9 тыс. чел. - до 411 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно ее данным, в целом с начала карантина (с 12 марта по 17 апреля) статус безработного получили 101,5 тыс. чел.

В среднем за день количество новых зарегистрированных безработных увеличивалось на 6 тыс. чел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн, - Госслужба занятости

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Топ комментарии
+3 Ali Hasan
Офіційно за період карантину стало більше мільйона безробітних, а неофіційно мільйона три...
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21.04.2020 17:43
+2 Червоно-Чорний
Встречаю я вована клована.. а он глава огромной Украины Количество официальных безработных за минувшую неделю выросло на 30 тыс. человек, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 9984
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21.04.2020 17:47
+2 18c49ed2
Количество официальных безработных за минувшую неделю выросло на 30 тыс. человек, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 3697
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21.04.2020 17:51
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