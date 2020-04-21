11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент. ВИДЕО

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В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует, что же удалось (скорее не удалось) выполнить президенту-комику через год после выборов. Точка отсчета - интервью тогда еще кандидата Владимира Зеленского РБК-Украина.

Молчание вместо обратной связи с гражданами, уступки России вместо дороги в Европу, "Свинарчуки", в конце концов, так и не сидят, а парламентом управляют из Офиса президента. Итак, чего хотел и что на самом деле сделал бывший шоумен на посту главы государства?

Почему человек, который построил карьеру на высмеивании политиков, не смог изменить систему?

Да и вообще, возможно ли это было? И почему самая большая угроза для Зеленского - его же окружение?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.