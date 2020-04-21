Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль

194

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется. К тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники", - отметил премьер.

По его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров. Кроме того, в зоне отчуждения 20 апреля ликвидирован пожар вблизи с. Корогод.

Шмыгаль отметил, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тушение лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях продолжается: привлечены более 2,4 тыс. человек, - ГСЧС