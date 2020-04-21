Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов

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Министерство инфраструктуры Украины упростило выдачу удостоверений водителям малых и маломерных судов: теперь они выдаются в формате пластиковой карточки размером 54×86 мм, документ не нуждается в дополнительном подтверждении квалификации при замене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения утверждены приказом Мининфраструктуры от 27 декабря 2019 года (№987), зарегистрированным в Министерстве юстиции 11 марта 2020 года.

"Государство должно обеспечивать наших граждан удобными и эффективными государственными сервисами. И мы идем по пути такого упрощения там, где есть такая возможность, анализируем международный опыт. В Украине уже действует упрощенная выдача новых удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС). Теперь их можно получать в формате пластиковых карточек без дополнительного подтверждения квалификации при замене", - цитирует пресс-служба министра 0Владислава Криклия.

Он отметил, что ранее такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с дальнейшим ламинированием. В случае их замены предусматривалось обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Сейчас такая процедура аннулирована. В свою очередь внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС с помощью информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.

По данным министерства, следующим шагом должно стать получение таких удостоверений через соответствующие сервисные центры.

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