Минздрав около трех недель медлил с закупкой защитных костюмов для врачей, борющихся с COVID-19

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В течение трех недель Минздрав "тянул" с закупкой костюмов защиты для медиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

10 апреля 2020 ГП "Медицинские закупки Украины" (далее ГП "МЗУ". - Ред.) получает распоряжение от Министерства здравоохранения о перечне и количестве необходимых к закупке средств индивидуальной защиты для врачей.

На следующий день, 11 апреля ГП "МЗУ" публикует годовой план закупок. Согласно ему, планируется закупка 90 тыс. костюмов биологической защиты за 22 050 000 грн.

13 апреля ГП "МЗУ" отправляет письмо в Минздрав, в котором сообщает предмет закупок и стоимость.

14 апреля Минздрав отправляет запрос ГП "МЗУ" с просьбой сообщить информацию о контрагенте и проекте договора. Сообщение такой информации до окончания тендерного процесса и до публикации результатов на Prozorro должностным лицам может быть расценено как нарушающее принцип объективного определения победителя процедуры закупки.

14 апреля ГП и "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" заключают договор на 90 тыс. костюмов по цене 245 грн/шт на общую сумму 22 млн грн и публикует его на Prozorro.

После этого никакой информации от Минздрава относительно этой закупки не поступает ГП сообщает об этом в Фейсбуке.

15 апреля в 23:46 Минздрав публикует изменения в годовой план закупок, которым планирует закупить 71 374 костюмов стоимостью 500 грн/шт.

17 апреля Минздрав публикует договор о закупке на сумму 34 874 050,14 грн 71 374 костюмов (488,6 гр/шт.).

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Минздрав требует у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертификацию ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 предусматривает проверку на соответствие этому стандарту в Украине. Такая проверки займет в лучшем случае 1-2 недели, а постановление Кабмина ориентировано на срочные закупки.

ООО "MEDDIV", выигравшая первый государственный тендер фирма выиграла вообще недавно - менее 2 месяцев назад - 26 февраля, и изготовившая только 1 100 костюмов биозащиты за один месяц (тот же "ТЕКСИТЛЬ-КОНТАКТ" изготовил более 15 тыс. шт. - Ред.) имеет риск не поставить продукцию.

ГП "МЗУ" получило первое распоряжение от Минздрава 10 апреля, а средства из Резервного фонда были направлены Минздрав еще 20 марта 2020 года. Об этом свидетельствует постановление Кабмина. То есть в течение трех недель Минздрав "тянул" с закупкой костюмов защиты для медиков.

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