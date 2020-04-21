Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины

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крым,пцу

Российские оккупационные власти продолжают систематические гонения религиозных общин на территории Крыма.

Об этом заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На территории  оккупированного РФ Крыма из 49 религиозных общин Крымской епархии ПЦУ осталось всего 7, из 23 священнослужителей – всего 4, подчеркивают в МИД.

Украинкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество продолжать давление на Россию с целью "прекращения репрессий на полуострове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Храм ПЦУ обокрали в Симферополе, - архиепископ Климент

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Крым МИД архиепископ Климент ПЦУ
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Топ комментарии
+2 Ali Hasan
Те, що в Криму знущаються над мусульманами та прочанами ПЦУ є добре відомим фактом!
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий
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21.04.2020 18:36
+2 Володимир Вовкодав 6dedfd78
Московский патриархат чувствует в Украине как В раю ив Рай загоняет людей при помощи Короновируса , а всем Чхать , особенно Власти.
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21.04.2020 18:39
+2 Володимир Вовкодав 6dedfd78
Украинская Православная церковь московского патриархату. Территория Украина , люди Украинцы , - попы назначаются с россии , управление с россии, гундяев с россии , пропаганда с россии.Почему начали переход у УПЦ , как обьясните. Куда и Откуда.
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21.04.2020 19:12
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