Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины

Об этом заявили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
На территории оккупированного РФ Крыма из 49 религиозных общин Крымской епархии ПЦУ осталось всего 7, из 23 священнослужителей – всего 4, подчеркивают в МИД.
Украинкое внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество продолжать давление на Россию с целью "прекращения репрессий на полуострове".
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).
"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий