На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН. ИНФОГРАФИКА

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На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН. ИНФОГРАФИКА

В 2019 году 500 тысяч человек на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей испытывали острую нехватку продуктов питания.

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Также указывается, что у составителей отчета не было достаточно данных для оценки количества людей, находящихся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО. Отмечается, что наиболее уязвимы живущие ближе к "линии соприкосновения".

Составители подчеркивают потенциальную позитивную роль "нормандской встречи" для решения проблем жителей оккупированных территорий, в частности, начало разведения сил и средств. "Тем не менее, ожидается, что гуманитарные потребности в пострадавших от конфликта районах Восточной Украины (Донецкая и Луганская области) в 2020 году будут оставаться острыми из-за воздействия шестилетнего кризиса на жизнь, средства к существованию и жизнеспособность людей", - говорится в отчете.

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На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН 01

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Топ комментарии
+23 Воблин
Уголь уже не еда?
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21.04.2020 18:45
+22 Аль Капучіно
Як кажуть цигани - хто вкрав коня той його і годує.
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21.04.2020 18:47
+20 Ex Donchanin
Надо усиливать санкции на РФ, за не выполнение обязанностей страны-окупана.
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21.04.2020 18:46
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