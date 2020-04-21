На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН. ИНФОГРАФИКА

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В 2019 году 500 тысяч человек на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей испытывали острую нехватку продуктов питания.

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Также указывается, что у составителей отчета не было достаточно данных для оценки количества людей, находящихся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО. Отмечается, что наиболее уязвимы живущие ближе к "линии соприкосновения".

Составители подчеркивают потенциальную позитивную роль "нормандской встречи" для решения проблем жителей оккупированных территорий, в частности, начало разведения сил и средств. "Тем не менее, ожидается, что гуманитарные потребности в пострадавших от конфликта районах Восточной Украины (Донецкая и Луганская области) в 2020 году будут оставаться острыми из-за воздействия шестилетнего кризиса на жизнь, средства к существованию и жизнеспособность людей", - говорится в отчете.

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