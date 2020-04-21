Командиры полка "Азов" раскритиковали формулу обмена пленными "всех на всех"

4209 50
азов

Все наши люди должны вернуться домой. Но разделять комбатантов и некомбатантов необходимо. Иначе мы своих военных не вернем никогда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин.

Он передал свой разговор с действующим командиром "Азова" Денисом Прокопенко (друг "Рэдис"). Прокопенко раскритиковал формулу "всех на всех", предложив сделать градацию, и разделять военных и гражданских.

По словам Прокопенко, Украина в этот раз отдала боевика, которого бойцы полка взяли в плен 29 августа 2019 года, во время налета на вражеские позиции.

"Если бы мы знали, что этого боевика обменяют на гражданских, которые не принимали участия в боевых действиях - мы бы не стали оставлять его в живых, как и остальных", - рассказал командир. Чтобы в дальнейшем передать боевика на обмен, азовцы оказали ему
медицинскую помощь в красной зоне, а затем несли более километра, рискуя собственными жизнями.

Как отметил Максим Жорин, из 20 человек, которые вернулись в последнем обмене на подконтрольную Украине территорию, оказалось лишь двое военных. "А гражданских на оккупированных территориях могут арестовывать бесконечно, чтоб шантажировать
Украину", - добавил Жорин.

Командиры полка Азов раскритиковали формулу обмена пленными всех на всех 01

Обмен пленными
ветераны Азов пленные Жорин Максим
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15 Olga A 6130c05e
Слава Богу, что есть такие как Азов!
Здоровья и удачи вам, ребята!!!
Говнокомандующий вам в подметки не годится!!!
показать весь комментарий
21.04.2020 19:27
+10 mrSmith
Да можно бы и всех на всех, но ведь в результате среди двадцати человек (к примеру) приедет 1-2 пленных, а остальные - непонятно кто.
Это не обмен, это сдача интересов страны и плевок в лицо тем, кто находится в плену у кацапов и их родным!
показать весь комментарий
21.04.2020 19:24
+10 Olga A 6130c05e
Та Зебилу хоть кол на голове теши!!!
Оно сделает так, как приказало х.уйло!
Он слова не понимает! Ему надо в.ебать по мозгам пару раз.
Чтоб забыло как его зовут!
показать весь комментарий
21.04.2020 19:25
Смотреть комментарии