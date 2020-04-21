Бухгалтерская программа Master, за которую Гостаможней будет заплачено 1,5 млн грн, работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко

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За четыре месяца использования бухгалтерской программы Master, на которую было потрачено более полутора миллионов гривен, в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме. Бухгалтеры увольняются, зарабатывают нервные расстройства, связанные с несостоятельностью программы бухучета.

Об этом заявил в Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел мнение Марии Околиты, "которая создавала одну из некогда лучших бухгалтерских служб страны": "Просто Крик души!!! Прошу услышать главных бухгалтеров таможенных органов о состоянии внедрения программного продукта Master. Это не программа, а деревянный посох, который не дает возможности вести аналитический и синтетический учет хозяйственных операций, проводить расчеты и формировать отчетность.

Почему нас не спрашивают, с помощью какого инструмента формировать отчетность за 1 квартал 2020 года? Четыре месяца подряд вручную режиме формируем оборотно-сальдовые ведомости, от безысходности, используем программу "Финансы", которая применялась когда-то в ГТСУ до 2013 года и которая с тех пор не улучшалась и не обслуживалась, но при этом в сравнении с Master остается лучшей!!!

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За четыре месяца "профессиональной" настройки программного продукта Master в таможенных органах львиная доля перерасчетов и корректировок производится в ручном режиме, материальная помощь, пособие по временной потере трудоспособности начисляется в программе неверно, нелогичны ошибки при начислении надбавки за предыдущий период за счет несуществующих в программе норм рабочего времени и тому подобное. Программа не формирует данные для начисления премии, оперативной отчетности. Нас поглощает такое количество ошибок и несоответствий, которые не можем вовремя исправить. Переплаты и недоплаты работникам таможни вызывают недоверие к бухгалтерам, которые уже истощены работой по вечерам и в выходные дни.

Время работы с декабря 2019 года показало недееспособность внедряемой программы. Не организованы ее настройки, не обеспечен надлежащий уровень обучения пользователей и сопровождения специалистами и разработчиками программы.

Полный караул! Немедленно нужно делать выводы по выходу из ситуации. Человеческий ресурс не безграничен. Бухгалтеры увольняются с работы, отказываются работать в таких условиях, болеют от нервных расстройств, связанных с необеспеченностью программы бухгалтерского учета. Бухгалтеры таможенной системы заслуживают уважения, поддержки и помощи! В том числе, и помощи и реагирования Минфина".

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Макаренко обратился к главе ГТСУ Максиму Нефьодову, который "с отчаянной настойчивостью" пытается "посадить" Таможенную службу на этот программный продукт: "все сотрудники кадровых, административных, бухгалтерских подразделений, с которыми имел возможность общаться, в один голос говорят о его слабости, несовершенстве, ничтожестве".





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