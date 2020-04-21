Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

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На общевойсковом полигоне ВСУ личный состав подразделения противовоздушной обороны 36 отдельной бригады морской пехоты провел тактико-специального учения с боевой стрельбой. В учениях также приняли участие экипажи Ми-8 армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 01

Целью учений было повышение уровня организации ведения боя в различных условиях, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения. В ходе тактико-специальных учений подразделения ПВО морской пехоты отработали задачи обнаружения, сопровождение и уничтожение воздушных целей, а также осуществления маневра в новые позиционные районы и ведения огня по воздушным мишеням из засады.

Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 02
Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 03

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Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 04
Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 05

В течение месяца в условиях быстрого изменения обстановки морские пехотинцы отработали ведения различных видов боя в составе отделений, взводов, батарей и дивизиона. Командиры получили практику в управлении подчиненными подразделениями, усовершенствовали вопрос принятия решений, постановки задач подчиненному личному составу, организации взаимодействия, морально-психологического и боевого обеспечения.

Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 06

Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 07

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Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой 08

Оборона
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