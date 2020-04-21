Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан

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В Ивано-Франковске 21 апреля правоохранители составили административный протокол на священника Московского патриархата (УПЦ МП) за нарушение правил карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины, работники полиции зафиксировали, что во время богослужения на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты, которые не соблюдали дистанцию.

На священника был составлен админпротокол по статье 44-3 КУоАП, так как он был субъектом проведения религиозного мероприятия.

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Напомним, на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели. В Ивано-Франковской области подтверждены 435 случаев.

Кроме того, в регионе новую коронавирусную инфекцию подтвердили у шести священников.