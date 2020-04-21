Минздрав не допустит увольнения медработников в ходе реализации второго этапа медреформы, - Степанов

1686

Недопустимо увольнение медиков из-за изменения механизмов финансирования медучреждений с связи с проведением реформы системы здравоохранения Украины

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании с областными департаментами здравоохранения по всей Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"В связи с переходом с 1 апреля на программу медицинских гарантий (старт второго этапа медицинской реформы, - ред.), мы проводим тщательный аудит того, как это влияет и повлияет на 2 и 3 уровни медицины. Когда мы изучили все договора на предмет дефицита и профицита средств, то увидели, что из более 1 600 учреждений здравоохранения 984 имеют дефицит. Это очень тревожные сигналы. Мы не можем допустить увольнения медработников", - отметил Степанов.

По словам министра, сейчас руководство Минздрава максимально настроено на диалог с регионами - чтобы "не допустить катастрофических последствий финансирования отрасли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

При этом, как отметили участники селекторного совещания из регионов, в зоне особого риска из-за недостаточного финансирования отрасли находится противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления.

"Если мы не покроем дефицит в средствах - нам придется закрывать бригады в сельской местности, в районах. Если останется так, как есть, мы сократим 30 бригад из 145. То есть, города будут обеспечены, а села - нет", - заявили представители Департамента здравоохранения Запорожской области на селекторе. Схожие опасения высказали также представители других регионов Украины.

По итогам совещания Степанов поручил департаментам здравоохранения предоставить в Минздраве полную информацию о планах так называемой "оптимизации", а также свое видение реформирования и финансирования учреждений медицины. "Но, прежде всего, жду фидбэк от врачей о ситуации, которая сложилась в контексте реализации второго этапа реформы", - резюмировал министр.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: Приоритеты нынешнего главы Минздрава - борьба с коронавирусом и продолжение медреформы