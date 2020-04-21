Минздрав не допустит увольнения медработников в ходе реализации второго этапа медреформы, - Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании с областными департаментами здравоохранения по всей Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"В связи с переходом с 1 апреля на программу медицинских гарантий (старт второго этапа медицинской реформы, - ред.), мы проводим тщательный аудит того, как это влияет и повлияет на 2 и 3 уровни медицины. Когда мы изучили все договора на предмет дефицита и профицита средств, то увидели, что из более 1 600 учреждений здравоохранения 984 имеют дефицит. Это очень тревожные сигналы. Мы не можем допустить увольнения медработников", - отметил Степанов.
По словам министра, сейчас руководство Минздрава максимально настроено на диалог с регионами - чтобы "не допустить катастрофических последствий финансирования отрасли".
При этом, как отметили участники селекторного совещания из регионов, в зоне особого риска из-за недостаточного финансирования отрасли находится противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления.
"Если мы не покроем дефицит в средствах - нам придется закрывать бригады в сельской местности, в районах. Если останется так, как есть, мы сократим 30 бригад из 145. То есть, города будут обеспечены, а села - нет", - заявили представители Департамента здравоохранения Запорожской области на селекторе. Схожие опасения высказали также представители других регионов Украины.
По итогам совещания Степанов поручил департаментам здравоохранения предоставить в Минздраве полную информацию о планах так называемой "оптимизации", а также свое видение реформирования и финансирования учреждений медицины. "Но, прежде всего, жду фидбэк от врачей о ситуации, которая сложилась в контексте реализации второго этапа реформы", - резюмировал министр.
Генеральный директор днепровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку. Об этом она сообщила сегодня, 21 апреля, на своей странице в Facebook. По словам Шевченко, она пошла на этот "шаг отчаяния" в поддержку своих коллег и пациентов из-за запуска второго этапа медицинской реформы.
"Пациенты нас ругают, ненавидят, оскорбляют. Не от хорошей жизни… Люди должны понять, что тот абсурд, который сейчас происходит, не имеет ничего общего с реформой здравоохранения, что это большой очередной обман от государства", - написала Шевченко. Как пояснила медик, объявив голодовку, она решила поддержать врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа реформы медицинской отрасли не доплачивают зарплату. "Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны остались без заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет. Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, необходим один миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили всего 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", - сказала Шевченко.
По ее словам, эта акция - бессрочная. Медик также попросила понять ее и поддержать. Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля. Он предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом" в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь. За счет этого принципа, по расчету правительства, зарплаты врачей также должны вырасти. Должны... но вырастут ли???