Суд арестовал с правом залога бывшего наемника РФ, задержанного в Одессе, - прокуратура Донетчины

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Суд арестовал с правом залога в 210 200 гривен незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 210 200 грн представителю незаконных вооруженных формирований, который обоснованно подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст . 258-3 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении октября 2014 года - июнь 2015 житель Донецка, будучи стрелком в составе одного из батальонов армейского корпуса так называемого Министерства обороны террористической организации "ДНР", контролируемого ВС РФ, выполнял боевые задачи на территории населенных пунктов, в частности в районе Углегорска, Дебальцево и Пески", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленник был задержан в Одессе сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 17 апреля сотрудники Службы безопасности задержали в Одессе жителя Донецка, участника незаконных вооруженных формирований.

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