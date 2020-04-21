Из-за карантина проведение всеукраинских ученических олимпиад отменяется, - Минобразования

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Проведение IV этапа всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам отменено из-за общенационального карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.

"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Из-за карантина также перенесен финальный этап Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН - он должен состояться в ноябре 2020 года.

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Напоминаем, 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.