Кулеба поблагодарил Помпео за финансовую помощь на борьбу с распространением COVID-19

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за предоставление Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19, отметив, что это еще больше укрепит стратегическое партнерство стран и останется в сердцах украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Готовность Америки возглавить глобальные ответные меры во время сдерживания вируса дома, поистине выдающаяся. Я благодарю моего коллегу Госсекретаря Помпео за предоставление Украине 9,1 млн долларов на борьбу с COVID-19. Это не только еще больше укрепит наше стратегическое партнерство, но и останется в сердцах украинцев", - написал он

Как сообщило посольство Украины в США, США расширят помощь Украине в противодействии пандемии COVID-19 до $9,1 млн. Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление фактов заболевания, техническую поддержку в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

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