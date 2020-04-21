За подозреваемого в организации контрабандных схем на таможне Альперина внесли 41 млн грн дополнительного залога

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За подозреваемого НАБУ И САП в организации контрабандных схем на таможне Вадима Альперина внесли 41 млн грн дополнительного залога.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За Альперина 17 апреля внесли 41 млн гривен дополнительного залога", - сказал Симкив.

Прокурор добавил, что в случае невнесения данной суммы прокуратура ходатайствовала бы об аресте Альперина.

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Напоминаем, 16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога в размере 35 млн грн, что является половиной залога, которая была им внесена - 70 млн грн.

Суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязанности в качестве подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля. Кроме того, суд увеличил до 76 млн грн размер залога, который должен внести Альперин течение пяти рабочих дня.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

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