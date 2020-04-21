Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский

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Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский

Президентство - нелегкая, очень требовательная и ответственная работа.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии для BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно президентства, я не буду скрывать, что это нелегкая работа. Она очень требовательная и ответственная. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько снижает наш турборежим. Но мы не прекратим укреплять Украину", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.

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"Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел", - отметил президент.

Коронавирус и карантин Год Зеленского
Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+47 Ksenia VB
та якби не корона, зеля в турборежимі помчав би на 9 травня до фуйла.
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21.04.2020 22:27
+37 yakutua
Турбодебил.
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21.04.2020 22:28
+32 Виктор Стеценко 216e0192
Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5844
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21.04.2020 22:30
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