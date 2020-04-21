Скоро Еврокомиссия объявит о выделении Украине 1 млрд. евро для борьбы с коронавирусом, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро.
Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые выстраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет.
Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров".
Чего не скажешь о сегодняшнем ушлёпке, который не стал и не станет президентом. НИКОГДА.