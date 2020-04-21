Скоро Еврокомиссия объявит о выделении Украине 1 млрд. евро для борьбы с коронавирусом, - Порошенко

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Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию, что Еврокомиссия согласовала выделение помощи странам-партнерам, в результате которой Украина получит миллиард евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро.

Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые выстраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет.

Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров".

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