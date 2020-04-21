Если все будут соблюдать правила безопасности, реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий

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отпуск

Министр инфраструктуры Владислав Криклий советует планировать отдых не раньше середины июля - августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть, кривая заболеваний не растет", - сказал министр.

По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота, но это точно не будет до майских праздников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что нарушения ограничений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах Московского патриархата (УПЦ МП) могут стать причиной продления карантина в нынешних условиях, без смягчения.

Коронавирус и карантин
карантин отдых отпуск Криклий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Виктория Ермолова 85bf4d73
Русское авось - Поскольку у быдла принято мыслить стереотипами, то, не увидев на улицах родного мухосранска горы трупов с миазмами, наиболее мнящее себя умным быдло себя сразу же решило, что «коронавирус переоценен» и вообще «от гриппа в год намного больше людей умирает». В интернете подобного вида индивиды моментально детектятся по вопросам типа «а видели ли вы сами умершего или заболевшего коронавирусом???», «а где фото трупов умерших от короны?», а также утверждениями, что весь пи.... в СМИ является спланированной акцией. К счастью, в отличии от подобного быдла за границей, наше лишь наивно надеется, что всё не так страшно и его пронесёт, а не пытается лизать унитазы дабы показать как им пох....
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21.04.2020 23:06
+4 bezmegh
Це,про відпустку від карантину Если все будут соблюдать правила безопасности, реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий - Цензор.НЕТ 2863
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21.04.2020 22:52
+4 Кирилл Лещенко
ядерной... Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій - Цензор.НЕТ 4156
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21.04.2020 23:00
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