Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.
"22 апреля состоится онлайн-презентация цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" при участии Президента и Премьер-министра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-брифинг по внедрению цифрового ID-паспорта и биометрического заграничного паспорта гражданина в приложении "Дія" начнется в 15:00.
В мероприятии также примут участие вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Юрий Соколюк.
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....