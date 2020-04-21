Ослабление карантина начнем с пригородного транспорта, - Криклий

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владислав,криклий

Ослабление карантина на транспорте начнется с пригородных перевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС-Украина

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города, на промышленные объекты. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне", - сказал Криклий.

Чиновник подчеркнул, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.

Министр также предположил, что придется просить работодателей изменить рабочие графики - чтобы люди выходили на работу в разное время. "Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами", - сказал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий

Восстановление авиасообщения, по его словам, будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но это тоже не случится до майских праздников.

Коронавирус и карантин
карантин транспорт Криклий COVID-19 коронавирус
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+2 bezmegh
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21.04.2020 23:25
+1 Полиграф Полиграхович-007
Правда о коронавирусе выходит на свет

Ослабление карантина начнем с пригородного транспорта, - Криклий - Цензор.НЕТ 4236
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21.04.2020 23:14
+1 Андрей 0c60192e
Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 2655
МЕСЯЦ БЕЗ САЛОНА КРАСОТЫ!!!
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21.04.2020 23:19
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