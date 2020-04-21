Ослабление карантина начнем с пригородного транспорта, - Криклий

4253

Ослабление карантина на транспорте начнется с пригородных перевозок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС-Украина

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города, на промышленные объекты. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне", - сказал Криклий.

Чиновник подчеркнул, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.

Министр также предположил, что придется просить работодателей изменить рабочие графики - чтобы люди выходили на работу в разное время. "Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами", - сказал Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий

Восстановление авиасообщения, по его словам, будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но это тоже не случится до майских праздников.