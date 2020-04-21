В Черновицкой области подтверждены 65 новых случаев COVID-19, всего установлено 1 053 случая инфицирования, - ОГА

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В Черновицкой области 21 апреля официально подтверждены еще 65 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1 053 человека.

Отмечается, что завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам.

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