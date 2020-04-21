17 новых случаев COVID-19 подтвердили в Житомирской области, - председатель ОГА Бунечко

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Количество больных COVID-19 в Житомирской области по состоянию на 22:30 21 апреля выросло на 17 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко.

"Общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество наблюдается в Житомире - 88 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 51", - написал чиновник.

По информации Бунечко, новые случаи установлены в: 5 - в Бердичеве (двое мужчин 65 и 70 лет; три женщины - 61 и 49 лет, год рождения третьей уточняется); один случай в Житомирском районе (с.Озерное) - женщина, 79 лет; 11 случаев в Житомире (мужчины 37, 62 и 64 лет; женщины 21, 35, 38, 50, 51, 62, 63 и 65 лет).

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Напомним, на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

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