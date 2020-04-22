У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

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Хоккеист любительской команды, в которой 11 апреля играл президент Беларуси Александр Лукашенко, сдал тест на COVID-19 и диагноз подтвердился.

Однако руководитель Беларуси самоизолироваться не будет, заявила в комментарии ria.ru пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стало известно, что хоккеист Дмитрий Мелешко сдал тест на COVID-19. По словам Мелешко, у него была легкая простуда, и он решил самоизолироваться, поскольку жена тяжело болеет, у нее ослаблен иммунитет.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония, — цитирует слова Эйсмонт ria.ru. - Получен положительный результат теста на COVID-19".

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Пресс-секретарь подчеркнула, что Дмитрий Мелешко заболел приблизительно через неделю после окончания любительского хоккейного турнира (11 апреля), в котором участвовал вместе с Лукашенко. Вся команда руководителя государства "находилась в отпуске". Никаких дополнительных мер для игроков не предпринимается.

Эйсмонт отметила, что Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус и "сейчас в этом нет необходимости". Он и раньше не был в изоляции, не собирается "уходить в изоляцию," удаленку" и прочее " и сейчас, говорит пресс-секретарь.

Дмитрий Мелешко был хоккеистом белорусской национальной сборной, профессиональную спортивную карьеру завершил три года назад.

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Как пишут Белновости, по состоянию на 21 апреля в результате COVID-19 в Беларуси умерли 55 человек. Всего выявлено 6 723 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из больниц выписано 577 пациентов. С начала февраля белорусские медики провели 108 тысяч 545 тестов на выявление коронавирусной инфекции.