ЕС готовит помощь для восстановления экономики Украины после пандемии, - МИД

Как сообщили "ЕвроПравде" в пресс-службе МИД, об этом министру иностранных дел Дмитрию Кулебе рассказали на видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с участием министров иностранных дел Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.
Видеоконференция состоялась во вторник в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.
Министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий. Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки.
"Министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики", - сообщили в министерстве.
Кулеба также проинформировал коллег о мерах, принимаемых правительством для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состоянии реализации внутренних реформ.
За это,конечно, спасибо. Помогите ещё с контролем за её распределением ,
чтобы на этих путях помощь не прилипла к загребущим рукам чиновников.
Петя вчера анонсировал " группу его личных друзей" и свое единоличное влияние на выделение этой помощи - как говорят на Московии " есть путен(Порошенко) - есть Россия (Украина)