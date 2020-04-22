За сутки на Львовщине зафиксировано 18 новых случаев заболевания COVID-19, всего 274 инфицированных

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По состоянию на 8 утра 22 апреля во Львове и Львовской области зарегистрировано 274 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Львовского горсовета.

Сообщается, что из всех зафиксированных случаев 10 - летальные, 29 - выздоровели.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1320 человек, госпитализированы - 312, на амбулаторном лечении - 1008 человек, выписаны - 207 человек. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, по оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 150 ПЦР-тестов, из которых 18 - положительные.