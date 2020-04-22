Два пожара в Овручском районе Житомирской области локализованы, - ГСЧС

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По состоянию на утро среды, 22 апреля, пожары в Выступовицком лесничестве и вблизи с.Острова Овручского района Житомирской области локализованы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар травяного настила и лесной подстилки в Выступовицком лесничестве Овручского района локализован: "По состоянию на 7 утра 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 596 человек и 77 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 16 единиц техники".

Также сообщается, что пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с. Острова Овручского района тоже локализован.

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"По состоянию на 7 утра 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 137 человек и 18 единиц техники из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 6 единиц техники", - сказано в сообщении.