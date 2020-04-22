Кабмин планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания.
"Об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - говорится в сообщении.
Докладывать по этому вопросу будет министр финансов Сергей Марченко.
Кроме того, будет рассматриваться вопрос о мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения.
В Кабмине обсудят также порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.