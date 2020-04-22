Кабмин планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19

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Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердить порядок использования денег фонда борьбы с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня заседания.

"Об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Докладывать по этому вопросу будет министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения.

В Кабмине обсудят также порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

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