Мир в этом году коронавирус не одолеет. Борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что последующие два года придется жить в условиях борьбы с коронавирусом: "ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин и мы все вышли и все забыли".

"Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений", - отметил он.

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Как известно, пока вакцины от коронавируса нет и ученые всего мира только работают над разработкой лекарств. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать глобальную коалицию для разработки вакцины от COVID-19.