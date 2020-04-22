Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест

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Время лозунгов в украинской политики должно закончиться.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Время лозунгов "за все хорошее против всего плохого" должно закончиться. Стыдно говорить про план создания 500 тыс. рабочих мест в мае, при этом объяснения: ждите, стратегия ещё готовится. Получается, что плана нет, есть мечта. Как-то известный турецкий футбольный тренер говорил: "никакой тактики! Бам-бам-бам!" - заявил нардеп.

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"В США за прошлый месяц работу потеряли 20 млн человек и сейчас без работы остаются более 5 млн человек в неделю, а у нас пока всё "под контролем". Может мы им будем наших гениев госуправления продавать как футболистов? Ермака загоним первого, чтоб нагрузка на бюджет упала, а агентом по кадрам поставим его брата, сразу лифт заработает...грузовой. Трамп в добавок просит у Конгресса выделить 2 трлн долларов на Инфраструктуру США, а наши парни хорошо понимают, что дальше с этим делать. Пока Ермак торгует страной, а его кум "телефонный террорист" Тищенко отвечает в Житомире за тушение пожаров, пока мы одной рукой просим кредит в МВФ, а второй перечисляем 10 млн помощи в Албанию (у которой ввп на душу населения почти в полтора раза выше по ппс и почти в два раза выше по номиналу, чем в Украине), для меня подобные заявления правительства - обычная бравада", - резюмировал Лерос.











