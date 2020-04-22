Спасатели продолжают тушение трех очагов в Чернобыльской зоне

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Спасатели ГСЧС продолжают тушение трех очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем в Зоне отчуждения.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС по состоянию на 7.00 среды, 22 апреля.

"Подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с.Рассоха, с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 дорогоукладчиков Вооруженных сил Украины.

"Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос", – сказано в сводке.

К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов - 258 т воды).

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