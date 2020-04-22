Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом. ФОТОрепортаж

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Мэр Киева Виталий Кличко посетил журналистку и экс-нардепа Татьяну Чорновол, которая находится под домашним арестом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила сама Чорновол.

"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - говорится в сообщении.

По словам Чорновол, в Украине фактически две партии - условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.

"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что мэр Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - подытожила Чорновол.

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Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 г. Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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