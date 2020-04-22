Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом. ФОТОрепортаж

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Мэр Киева Виталий Кличко посетил журналистку и экс-нардепа Татьяну Чорновол, которая находится под домашним арестом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила сама Чорновол.

"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - говорится в сообщении.

По словам Чорновол, в Украине фактически две партии - условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.

"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что мэр Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - подытожила Чорновол.

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Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 г. Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 01
Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 02
Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 03
Кличко пришел поддержать Чорновол, находящуюся под домашним арестом 04

Подозрение Чорновол
Кличко ПР Чорновол Татьяна евромайдан ГБР
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Топ комментарии
+23 Утилизация ватников
Теперь понятно, почему зеленая плесень хочет скинуть Кличко. Классовый враг. Но хер вам, а не Киев, зеленая плесень. Как Янукович Киев не получил, так и вы не получите.
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22.04.2020 09:47
+19 Юрій 85853060
молодец
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22.04.2020 09:46
+19 Kolja Stambulskij
Респект Виталию...приопустил зеленую мразь
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22.04.2020 09:48
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