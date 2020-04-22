34 новых случая COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 390 зараженных, - ОГА

1816

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 22 апреля 2020 официально подтверждено 390 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За сутки лабораторно подтверждено 34 новых случая коронавирусной болезни.

Всего официально подтверждено 390 случаев заболевания коронавирусом.

На стационарном лечении - 102 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 288 человек. Из них дети - 28. Выздоровели - 32.

За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1593 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 80 сообщений о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии города Вишневое под Киевом вспышка коронавируса - инфицировано 37 человек, 2 умерли, - ОГА