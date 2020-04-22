Евроджекпот достиг верхнего предела – не упустите шанс выиграть огромные призы (реклама)

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Первый приз Евроджекпота продолжает оставаться на верхнем пределе, что означает, что фанатов этой европейской лотереи ожидает не только джекпот в €90 млн, но и невероятные второстепенные призы в миллионы евро.

Хотя билеты лото продаются лишь в нескольких странах, украинские игроки могут участвовать в захватывающих тиражах онлайн наравне с игроками со всего мира.

Чтобы стать мультимиллионером вам не обязательно выигрывать джекпот

В последнюю пятницу 3 удачливых игрока выиграли второй приз Евроджекпот. Каждый из них разбогател на €7,3 млн. Да, вы прочитали правильно – второй приз! Главный джекпот в €90 млн остался неразыгранным. Дело в том, что, когда первый приз лотереи достигает своего верхнего предела, "оставшиеся" деньги (которые обычно уходят в джекпот следующего тиража) спускаются во второстепенные призовые категории. Именно благодаря этому правилу на прошлой неделе в мире появились 3 новых лотерейных мультимиллионера. В эту пятницу, 24 апреля, вы тоже можете изменить свою жизнь! Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Как играть в Евроджекпот из Украины?

Как мы уже упомянули, билеты Евроджекпота продаются лишь в нескольких странах Европы. К счастью, это не проблема. Вы можете играть в эту (и другие) лотереи онлайн, через сайт сервиса по доставке лотерейных билетов – theLotter.com.

Зайдите на страницу лотереи Евроджекпот Выберите ваши номера (или воспользуйтесь опцией "авто-выбор", чтобы играть со случайными номерами) Нажмите на "Играть" и зарегистрируйте учетную запись

После того как ваш заказ будет получен, представитель TheLotter.com купит физический билет с указанными вами номерами, отсканирует его и загрузит его изображение в ваш счет на сайте. Подчеркнем, что этот билет принадлежит вам и только вам! Если вам повезет выиграть приз, вы получите всю полагающуюся вам сумму целиком, без вычета комиссионных.

Правила игры

Так что же надо сделать, чтобы выиграть потрясающие призы Евроджекпота? Правила игры просты: угадайте номера 5 основных шаров из диапазона 1-50 и 2 "Еврономеров" из диапазона 1-10, и первый приз в €90 млн в вашем кармане. Для выигрыша второго приза вам хватит лишь одного "Еврономера" в дополнении к 5 основным номерам; третий приз получат игроки, угадавшие только 5 основных шаров (без "Еврономеров"). Тиражи лотереи проходят каждую пятницу в 9 вечера.

Гигантские призы лотереи Евроджекпота ждут вас

В ближайшую пятницу, 24 апреля, вы можете выиграть многомиллионный приз, который изменит вашу жизнь, даже не срывая джекпот! Играйте в Евроджекпот онлайн на TheLotter.com! Желаем удачи!

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