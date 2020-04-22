Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19

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В Москве от коронавируса умер 49-летний настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, который призывал не закрывать храмы во время пандемии.

О его смерти сообщили в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе, передает Цензор.НЕТ.

"Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.

Позднее на сайте РПЦ появилось сообщение, в котором подтверждалось, что причиной смерти настоятеля стал COVID-19.

"Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что Агейкин не раз утверждал, что храмы во время пандемии закрывать не нужно, так как "Бог всех излечит".

Кроме того, три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем РПЦ Кириллом.

Известно, что Агейкин стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.

Коронавирус и карантин
карантин Москва РПЦ COVID-19 коронавирус
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+27 Старый зольдат
Бог подаст.
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22.04.2020 10:45
+26 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Карма она такая! Прилетело шаману!
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22.04.2020 10:34
+21 18c49ed2
Протоиерей РПЦ Агейкин, призывавший не закрывать храмы на карантин, умер от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2216
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22.04.2020 10:35
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