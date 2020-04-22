В граничащем с РФ китайском Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

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В граничащем с РФ китайском Харбине вспышка коронавируса: город закрывают для иногородних

В административном центре китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, Харбине запретили въезд иногородних жителей, чтобы сдержать распространение коронавируса.

10-миллионный Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с крупнейшей вспышкой коронавируса в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сейчас в Харбин не пропускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

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Все люди, прибывающие в Харбин из-за пределов Китая или из эпидемических районов, должны быть изолированы в течение 28 дней. Таким людям будут делать два теста на нуклеиновую кислоту и один – на антитела.

Власти также будут закрывать на 14-деневный карантин жилые помещения, в которых будут обнаружены подтвержденные и бессимптомные случаи коронавируса.

21 апреля Харбин, имеющий воздушное сообщение с Россией, сообщил о 7 новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных в городе достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России.

Еще около 1400 человек находятся под медицинским наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.

Коронавирус и карантин
карантин Китай Россия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Утилизация ватников
Кацапские крысы разносят инфекцию.
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22.04.2020 10:41
+6 Mischa 3e4031c4
Харбин вообще в глубине Маньжурии.Это уже возвратный короновирус.Китайскому официозу вообще нельзя доверять.,как и ордынскому.Страна диктатуры.
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22.04.2020 10:42
+4 sv_bombardier
Не зря пуйло в своем бункере засел. Засраша пусть дохнет, им полезно.
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22.04.2020 11:07
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