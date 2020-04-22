За период карантина в Украину вернулись около 2 млн заробитчан. Мы хотим их оставить, - Шмыгаль

3905

За период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Мы очень хотели, чтобы люди с заработков вернулись домой. И за период карантина в Украину вернулись около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку.

Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить. И поэтому мы сегодня, в первую очередь, говорим о создании новых рабочих мест, а, во вторую очередь, параллельно, о том, что мы будем кредитовать малый и средний бизнес под очень выгодные условия. С минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита, чтобы это был действительно такой начальный кредит", - сообщил он.

Шмыгаль отметил, что данную программу в Кабмине называют "Новые деньги". Кроме того, есть несколько программ для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места: "То есть для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят и могут начать свое дело в Украине, мы и будем создавать эти условия".

"Действительно, уже известно два случая в Европе, когда работодатели, а именно – аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попытаться оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы.

Поэтому политический и нравственный подходы именно такие, и поэтому переговоров о том, чтобы вывезти куда-то людей на работы, мы не вели и не ведем. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Даже на уровне между частными компаниями мне не известно о таком", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты, - Шмыгаль о борьбе с коронакризисом

Вместе с тем, Шмыгаль подчеркнул, что зарплата в 600 у.е. в Украине для тех, кто за границей зарабатывал 1000 у.е., может стать поводом для того, чтобы не возвращаться на заработки.

"По нашим расчетам, бизнес будет создавать те рабочие места, куда смогут пойти качественные и производительные люди, которые вернулись из Европы. При этом, по нашим расчетам и ожиданиям, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки.

Например, если человек там получал 1000 условных единиц, а здесь может зарабатывать 600 условных единиц в эквиваленте, то он примет решение не ехать на заработки, а останется здесь. Это такой психологический разрыв. То, что тратится на проживание, собственное содержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 условных единиц дома, чем 1000 условных единиц где-то на заработках", - сообщил глава Кабмина.