984 больницы будут недофинансированы в 2020 году, - Степанов

2376

Уменьшение финансирования некоторых больниц составит от 10% до 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, в связи со стартом второго этапа реформы системы здравоохранения все учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования.

"Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что уменьшение финансирования некоторых больниц составит от 10% до 50%.

"В зоне особого риска недостаточного финансирования отрасли находится противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и специализированные медицинские направления", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели, - Минздрав