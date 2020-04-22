За сутки в РФ зафиксировано более 5,2 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 58 тыс.

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В России за сутки зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский оперштаб в Telegram.

"За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек", - сказано в сообщении.

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Также сообщается об одном случае заболевания в оккупированном Севастополе.

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"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек", - сообщили в оперштабе РФ