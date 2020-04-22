Сосновые деревья, отсутствие связи, засуха: замдиректор ГНИУ "Чернобыльский центр" Гащак назвал причины пожаров в зоне ЧАЭС

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К масштабным лесным пожарам в Зоне отчуждения привел ряд причин, включая человеческий фактор и чисто природные аспекты.

Об этом рассказал в Facebook замдиректора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак, передает Цензор.НЕТ.

"Уже много дискуссий о причинах и кто виноват. Не могу не высказать и собственное мнение, основанное на 30-летнем опыте работы в зоне отчуждения... Тут есть и природные причины, и "полуприродные", и чисто наши, человеческие", - отмечает эксперт.

1. Большая часть лесов в Зоне состоит из сосен или смеси сосны с другими породами. Это создает предпосылки для идеального пожара.

2. В Зоне отчуждения, площадь которой 260 тыс. гектар, не развита дорожная сеть. Если где-то что-то происходит, то об этом узнают не сразу, реагируют с опозданием.

3. Не вся территория Зоны покрыта сотовой связью, есть полностью глухие участки. Это преграда для того, чтобы действовать оперативно, а радиосвязь доступна не всем.

4. Неразвитая противопожарная система в Зоне. По словам Гащака, во-первых, она заточена на тушение промышленных пожаров. Во-вторых, для противодействия лесным очагам не хватает "отработанных технологий, достаточной техники, подготовленных людей".

5. Засуха. За последние годы высохли заболоченные территории, мелкие озера и ручьи. В этом году даже не было половодья реки Припять. Также наблюдается беспрецедентный объем засохших деревьев.

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6. В Зоне - бедная почва, которая не удерживает воду. Есть торфяники и слои отмершей луговой и лесной растительности. Это – отличное топливо для пожаров.

7. Сезонный ветер, который раздувает огонь.

8. Сезонное отсутствие зелени, которая горит хуже, чем сухая отмершая растительность.

9. Состояние лесного хозяйства. По словам Гащака, есть завалы деревьев, которые усложняют работу спасателей. Также, утверждает он, честь леса рубят на продажу, от чего страдает его барьерная функция.

10. Отсутствие алгоритмов для таких ситуаций привело к тому, что в первую неделю пожаров действия власти не были скоординированы.

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