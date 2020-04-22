Число больных COVID-19 на Николаевщине достигло 99, включая 23 медработника, - ОГА

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В Николаевской области зафиксировано 99 случаев заболевания COVID-19, из них 23 – среди медицинских работников.

Об этом сообщает прес-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19. Из них медицинских работников - 23. Выявлено за сутки подтвержденных случаев - 16", - говорится в сообщении ОГА.

Так, из 99 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек из г. Николаев, 1 человек - из г. Южноукраинск; 5 человек - из г. Первомайск; 5 человек - из Арбузинского района; 34 человека - из Вознесенска и Вознесенского района; 43 человека - из Домановского района; по одному человеку в Казанковском и Врадиевском районах.

Всего в области от последствий COVID-19 умер один человек.

Также напомним, что Николаевская область долгое время оставалась единственной областью в Украине, где не было ни одного случая заражения коронавирусом.

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