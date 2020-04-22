Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе "Укртранснафты".
"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания - обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", - говорится в сообщении.
Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит, отметили в УТН.
Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.