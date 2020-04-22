Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта"

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Украина не может предоставлять услуги по хранению нефти, - "Укртранснафта"

Технические возможности нефтетранспортной системы (НТС) Украины не предусматривают возможности предоставления услуг по хранению нефти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе "Укртранснафты".

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания - обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит, отметили в УТН.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.

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Топ комментарии
+15 Ali Hasan
Тобто і на тому, що пливе прямо в руки нічого не зароблять! Вітаємо зевладу, найбільш зебільну владу у всьому Світі!
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22.04.2020 11:34
+14 Генрих Реалист
Торги начались, подсуконная возня и реальный договорняк с поставщиками нефти. Ну и всё в обход бюджета страны, на офшорные персональные счета.
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22.04.2020 11:33
+9 Yurii Sliusarchuk
а зовсім недавно "державний" Приват продав нафтобази "невідомому" покупцю ...фамілію покупця озвучте ... тільки не назву контори "Рога и Копита" ...а ім"я
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22.04.2020 11:36
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