Отток ценных бумаг, колебание курса, проблемы в банковской системе, - Шмыгаль рассказал, что ждет Украину без сотрудничества с МВФ

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Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый банковский закон.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень надеюсь и верю, что депутатский корпус поддержит этот законопроект (банковский. - Ред.). Условием МВФ является именно принятие такого закона в той редакции, которая вынесена. На сегодняшний день МВФ подтверждает все свои намерения – это кредитная программа в объеме 8 миллиардов долларов. Это первый транш в 2 миллиарда долларов, но это транш прямо в бюджет Украины, для поддержки борьбы с коронавирусом. Пока единственный барьер – это принятие так называемого банковского закона. Надеюсь, что за неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - рассказал премьер.

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"У нас не стоит сегодня вопрос относительно самих денег МВФ. Стоит вопрос доверия международных инвесторов. То есть, если мы не идем на сотрудничество с МВФ, это будет означать плохой сигнал для всех. Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, повлечет за собой резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить-то мы переживем, но вопрос – как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться", - добавил Шмігаль.